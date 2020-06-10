تظاهر العشرات من اصحاب المحال التجارية في مدينة العمارة، الاربعاء، مطالبين باعادة افتتاحها بعد غلقها ضمن اجراءات مكافحة كورونا وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من أصحاب المحال التجارية في سوق العمارة الكبير وشارع التربية طالبوا في تظاهرة بإعادة افتتاح محالهم بعد غلقها ضمن إجراءات خلية الأزمة في ميسان". وأدناه صورة للمتظاهرين:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. العشرات يطالبون بإعادة افتتاح محالهم في العمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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