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بالصورة.. العشرات يطالبون بإعادة افتتاح محالهم في العمارة

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تظاهر العشرات من اصحاب المحال التجارية في مدينة العمارة، الاربعاء، مطالبين باعادة افتتاحها بعد غلقها ضمن اجراءات مكافحة .

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من أصحاب المحال التجارية في سوق العمارة الكبير وشارع التربية طالبوا في تظاهرة بإعادة افتتاح محالهم بعد غلقها ضمن إجراءات خلية الأزمة في ميسان".

 

وأدناه صورة للمتظاهرين:

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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