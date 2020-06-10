بالصورة.. العشرات يطالبون بإعادة افتتاح محالهم في العمارة

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تظاهر العشرات من اصحاب المحال التجارية في مدينة العمارة، الاربعاء، مطالبين باعادة افتتاحها بعد غلقها ضمن اجراءات مكافحة كورونا.
وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من أصحاب المحال التجارية في سوق العمارة الكبير وشارع التربية طالبوا في تظاهرة بإعادة افتتاح محالهم بعد غلقها ضمن إجراءات خلية الأزمة في ميسان".
وأدناه صورة للمتظاهرين:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. العشرات يطالبون بإعادة افتتاح محالهم في العمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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