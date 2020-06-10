جلس بمقهى دون كمامة.. تغريم رئيس أوكرانيا 1250 دولارا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي غرامة تبلغ 1250 دولارا لانتهاكه القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت السطات، الأربعاء.



وأظهرت صورة التقطت الأسبوع الماضي زيلينسكي وفريقه وهم يجلسون على مسافة قريبة في مقهي بمدينة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا دون ارتداء كمامات.





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وكانت السلطات قد سمحت للمقاهي بفتح مساحاتها المفتوحة وجلوس ما لا يزيد عن 4 أشخاص على كل مائدة.

وقال زيلينسكي في وقت لاحق: "قهوة رائعة في خميلنيتسكي! رائحتها جميلة ولذيذة".

وأعلن الرئيس أنه سيدفع الغرامة، مبررا ذلك بأنه "كان يلبي دعوة تلقاها هو وفريقه من صاحب المقهى".