انطلاق التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ سكان المناطق النائية في روسيا، الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم، بشكل مبكر، في التعديلات الدستورية التي تسمح بمد فترة حكم الرئيس فلاديمير بوتين حتى 2036.

وأعلن مسؤولو اللجنة الانتخابية في منطقة تشوكوتا بأقصى شمال شرق روسيا، إرسال فرق لجمع الأصوات على الاستفتاء المقرر في أول يوليو/ تموز، وذلك رغم مخاوف فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤولون محليون.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن إيلينا غوربونوفا، قولها: "إن زملاءنا سيعبرون حوالي 600 كيلومتر في سيارات رباعية الدفع لجمع أصوات 87 ناخبا".



وذكرت الوكالة أن "عمال القطاع النفطي وخبراء الرصد الجوي وحراس المنارات في الأقاليم السبعة لجزيرة سخالين في المحيط الهادئ بدأوا التصويت بدورهم".

كذلك أرسلت بطاقات اقتراع بواسطة مروحية إلى عمال المناجم ومزارعين في المناطق النائية في منطقة ماغادان بأقصى الشرق.

وفي ضوء الإصلاح الدستوري، يحق لبوتين تولي الحكم لولايتين إضافيتين اعتبارا من 2024.

ويمنح التعديل الرئيس الروسي صلاحيات إضافية ويدرج مبادئ في القانون الأساسي يطغى عليها الطابع المحافظ مثل المعتقد الديني أو تحديد الزواج بوصفه اتحادا بين رجل وامرأة.

وكان الاستفتاء مقررا في 22 أبريل/نيسان لكنه أرجىء بسبب فيروس كورونا.

وكانت لجنة الانتخابات العامة في روسيا أعلنت تطبيق التصويت الإلكتروني في بعض أقاليم البلاد على التعديلات الدستورية.

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وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة العامة للانتخابات في مقابلة نشرتها صحيفة روسيسكايا جازيتا، إنه "من الضروري إجراء تجارب واختبارات أولية قبل الاقتراع الإلكتروني".

وأوضحت أن "التصويت عن بعد لن يجرى على مستوى قومي. نتحدث عن ثلاثة أو أربعة أقاليم ليس أكثر".

وأنهت موسكو، بؤرة الوباء حيث سجلت نحو نصف الإصابات على مستوى البلاد، إجراءات الإغلاق، الثلاثاء.

وبات عدد الإصابات الجديدة مستقرا في روسيا منذ أسابيع عدة مع تسجيل 8 آلاف إلى 9 آلاف إصابة يوميا.

و بلغ العدد الرسمي للاصابات، الأربعاء، 493 ألفا و657 ما يجعل روسيا البلد الثالث الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأحصيت في الساعات الـ24 الأخيرة 216 وفاة ليرتفع عددها الإجمالي إلى 6358، وتبقى نسبة الوفيات أقل من دول أخرى.

وتعزو موسكو ذلك إلى القيام بحملة فحوص كثيفة والمسارعة إلى اتخاذ إجراءات وقائية.

يذكر أن بوتين (67 عاما) يتولى مقاليد السلطة منذ عقدين، سواء رئيسا للبلاد أو رئيس حكومة، وهو أطول رئيس روسي وسوفيتي بقاءً في الحكم منذ جوزيف ستالين.