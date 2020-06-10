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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاستخبارات الروسية تعلن إحباط مخطط إرهابي بالقرم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وكالة الاستخبارات الروسية، الأربعاء، عن إحباط مخطط إرهابي في شبه جزيرة القرم، وإلقاء القبض على 5 أشخاص مشتبه فيهم في إطار القضية.
وأضافت وكالة الاستخبارات (إف إس بي)، أن مجموعة من الإرهابيين كانت تخطط لتنفيذ هجوم على سوق في مدينة سيمفروبول بعبوات بدائية الصنع.
وصادرت السلطات الروسية عبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة في القضية.
وأعربت وكالة الاستخبارات عن اعتقادها بأن المشتبه فيهم الـ5 على صلات بجماعات قومية أوكرانية.
يذكر أن "التوترات مرتفعة في القرم منذ أن جرى ضم شبه الجزيرة الأوكرانية سابقا في 2014".
ورغم الضغوط الدولية الهائلة وقيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، رفضت موسكو الاستجابة لمطالب كييف بعودة شبه جزيرة القرم ووسعت تواجدها العسكري هناك.
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