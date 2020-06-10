- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الإثيوبية تسجل تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع إلى 2506 العدد الإجمالي للمصابين.
وذكرت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 6187 شخصاً خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات الجديدة لإثيوبيين.
وأضاف البيان أن من بين الإصابات 93 رجلاً و77 امرأة، تتراوح أعمارهم بين عامين و115 عاماً.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا بلغ 401 حالة بعد تسجيل 22 حالة شفاء جديدة فيما سجلت البلاد 35 وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديد، الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الإثيوبية تسجل تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.