مدير شرطة محافظة تعز يعزي سكرتارية مكتبه بوفاة والده 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 تعز - الخليج 365 بعث مدير شرطة محافظة تعز، العميد منصور عبدالرب الأكحلي، برقية تعزية لسكرتارية مكتب عام شرطة محافظة تعز وذلك بوفاة والده

وفيما يلي ينشر "الخليج 365"، نص التعزية: "بسم الله الرحمن الرحيم"* Advertisements "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" بقلوب صادقة يملؤها الحزن والأسى ، تتقدم إدارة عام شرطة محافظة تعز بأصدق التعازي وبالغ المواساة للأخ النقيب / أحمد نايف _ سكرتارية مكتب عام شرطة محافظة تعز وذلك بوفاة والده علي أحمد نايف ، والذي وافته المنية صباح اليوم . وبهذا المصاب لا يسعنا الا أن نسأل من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون العميد/ منصورعبدالرب الأكحلي مدير عام شرطة محافظة تعز

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