اتصال هاتفي بين السيسي وترامب لبحث الأزمة الليبية وملف سد النهضة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة".
وأضاف المتحدث أن الرئيس ترامب أعرب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للازمة ولأنهاء اعمال العنف بدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.
وأشار راضي إلى أن الاتصال تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.
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