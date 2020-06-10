الإعدام شنقًا لقاتل معلمة الفلسفة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا، على عامل ، بالإعدام شنقًا، لقيامه بقتل معلمة فلسفة بغرض سرقتها بقنا.

تعود أحداث القضية للأول من نوفمبر 2018، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بالعثور على جثة ميرفت محمد الملقب، 50 عاما ، معلمة فلسفه بقنا ملقاه فى منزل تحت الانشاء ملك عائلتها بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا وبها إصابات في الراس وكدمات و سحجات.

وكشفت تحريات المباحث ، أن مرتكب الواقعة، احمد. ص. ر ، 27 عاما ، عامل أجرى ومقيم بمنطقة الحصواية، بمدينة قنا، حيث قام بمراقبة المجنى عليها عدة ايام بهدف التخطيط لسرقتها، و يوم الحادث تسلل لمنزل القتيلة من سطح مبنى مجاور لمنزلها و بمجرد دخوله المنزل شاهدته المجنى عليها فقام بضربها بيديه و رجليه وقاومته، فقام بضربها على رأسها بأسطوانة بوتاجاز حتى لقيت مصرعها وفر هاربا.