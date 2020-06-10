محافظ بني سويف يوافق على ترقية 4957 معلمًا بالتربية والتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
وافق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على ترقية 4957 معلمًا، من بينهم إخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وإخصائي التكنولوجيا، والصحافة، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
جاء ذلك بناءًا على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها، وعلى الكشوف الواردة من الوزاراة بأسماء الذين جرى استيفائهم متطلبات الترقي على وظائف الكادر، على أن يجري صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا اعتبارًا من الشهر التالي من صدور القرار.
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