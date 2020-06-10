رئيس شرطة مينيابوليس يقطع المحادثات مع نقابة الضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس شرطة مينيابوليس الأمريكية, اليوم الأربعاء، إن إدارة شرطة المدينة ستنسحب من المفاوضات مع النقابة التي تمثل ضباط الشرطة والتي كانت تستهدف تسهيل عملية إصلاح الجهاز، في أعقاب وفاة جورج فلويد، حسبما أفادت رويترز.

وقال ميداريا أرادوندو، إنه سيطبق نظام إنذار مبكر جديدا لتحديد سلوك ضباط الشرطة بما يسمح للمشرفين بالتدخل سريعا لسحب الضباط مثيري المشاكل من الشارع.

وتشهد الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات مناهضة للعنصرية ولعنف الشرطة، على خلفية مقتل فلويد، وبدأت عدة ولايات في مناقشات حول إصلاح الشرطة.