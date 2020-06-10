"التعاون الإسلامي" تحذر إسرائيل من ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

حذّرت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية، اليوم الأربعاء، إسرائيل من ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض المحتلة منذ 1967.

وحمّلت منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع استثنائي افتراضي على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، إسرائيل مسؤولية "إجراءاتها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية".

وأقّرت المنظمة "اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والقانونية للتصدي لتهديدات إسرائيل" في اجتماع عقدته، برئاسة وزير الخارجية السعودي رئيس اللجنة التنفيذية فيصل بن فرحان بن عبدالله، بشأن تهديد الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض الأراضي الفلسطينية.

وأكد فيصل بن فرحان أن الاجتماع يأتي حرصا على القضية الفلسطينية وما تمر به من تغيرات وتحديات مشيرا إلى أن "السعودية تدين نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية"، مؤكدا "أن بلاده تعتبر هذا الإجراء تصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن".

كما دعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الإسلامي لاتخاذ موقف موحد ضد تجاه العدوان الإسرائيلي، وطالب المجتمع بضرورة التحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.

Advertisements

من ناحيته جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين على موقف المنظمة الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي ترمي إلى تغيير الوضع الديموغرافي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعرب كذلك عن دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، مؤكدا أن أي تغيير قانوني في الأراضي الفلسطينية يهدد حل الدولتين.

وأكد أن منظمة التعاون تدعم دعما مطلقا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وتابع: "متمسكون بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "الحكومة الإسرائيلية تمعن في جرائمها بحق شعبنا، وتخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "إسرائيل تواصل الاستيطان لتغيير التركيبة الديموغرافية"، قائلاً: "لن نتراجع عن مبادرة السلام العربية".