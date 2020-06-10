محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي والإعلام بالحزب وعدد من قيادات الوفد، إلى اجتماع عاجل؛ لمناقشة وإعلان رأي حزب الوفد بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة.
يعقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهر الخميس، الموافق 11 يونيو 2020 بالمقر الرئيسي للحزب، ويعقبه مؤتمر صحفي وإعلامي لإعلان رأي الوفد في الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال مؤتمر صحفي.. "الوفد" يطرح رؤيته بشأن أحداث ليبيا وسد النهضة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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