في ذكرى زواجها... الملكة رانيا تتصدر تويتر

تصدرت اسم الملكة رانيا، ملكة الأردن، مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن اعربت عن سعادتها بوجودها بجوار الملك عبد الله العاهل الأردنى، ووصفت مشاعرها بأنها محظوظة.



ونشرت ملكة الاردن، صورة لها بجوار ملك الأردن الملك عبد الله، قائلة:"كم أنا محظوظة بقربك،

شكرا على الأمس واليوم وكلى شوق لغد أنت فيه.. سيدى.. كل عام وأنت فى القلب ملك وعلى الرأس تاج".

من جانب أخر انهالت صور للزواج الملكى من قبل نشطاء تويتر، قائلين: "ملكة

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عن حق..رقي وحضور ملفت"، متمنين دوام السعادة للملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله.

وقدم اخرون التهانى بمناسبة ذكرى زواجها، قائلين:" زواج سعيد للملك والملكة وعقبال مليون سنة".

ويحل اليوم العاشر من يونيو ذكرى زواج الملك عبدالله الثانى والملكة رانيا العبدالله، ويذكر أن حفل زفافهما أقيم فى العاشر من شهر يونيو العام 1993 فى قصر زهران.