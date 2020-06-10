سجلت السلطات الصحية القطرية خلال الساعات الـ24 الماضية أربع وفيات وأكثر من 1.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليومالأربعاء عن رصد 1716 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1721 إصابة الثلاثاء و1368 إصابة الاثنين.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس
وتماثل 1844 مريضًا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 49413 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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