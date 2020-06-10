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الصحة العالمية تحذر من خطر عدم إيجاد لقاح ضد كوفيد 19

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 عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي ،الأربعاء، عن مخاوف من عدم الوصول إلى لقاح ضد "كوفيد 19" في المستقبل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 من جهته، قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في

منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، إنه من غير الواضح كيف سيؤثر وصول الشتاء إلى نصف الكرة الجنوبي على الفيروس التاجي الجديد.

وأضاف ريان خلال مؤتمر صحفي افتراضي: "لا نعرف كيف سيكون الفيروس التاجي..

في الوقت الحالي ليس لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس سيتصرف بشكل أكثر عدوانية أو سينتقل بكفاءة أكبر أم لا".

وتابع قائلا: "إن تأثير وصول فصل الصيف إلى نصف الكرة الشمالي على فيروس ، غير واضح أيضا".

وأفاد بأنه لا يمكن الاعتماد على توقع بأن يكون الموسم أو درجة الحرارة الجواب على انتشار المرض.

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