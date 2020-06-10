الأردن.. تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا 6 منها لدى وافدين، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 863 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 6 حالات شفاء، "5 في مستشفى الأميرحمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي".
وأكدت، إجراء 5422 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 240436 فحصا.
ونوهت وزارة الصحة، إلى أن "هذههي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من 10 إصابات محلية منذ الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة"، وفي حال استمر ذلك لـ7 أيام متتالية، سيتم العودة إلى الإجراءات المشددة وتمديد ساعات الحظر الجزئي، وفرض حظر التجوال الشامل.
ودعت جميع المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية.
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