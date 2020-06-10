بريطانيا تختبر أدوية مضادة للالتهابات والسرطان كعلاج محتمل لـكوفيد-19

أعلنت جامعتا برمنجهام وأكسفورد ،اليوم الأربعاء، أن اختبارات تجري على أدوية تستخدم في علاج الالتهابات والسرطان، كعلاج محتمل لمرضى وباء "كوفيد-19"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المشارك في التجارب السريرية من جامعة برمنجهام، بن فيشر: "تبين أدلة بدأت تظهر دورًا حيويًا للأدوية المضادة للالتهابات في عاصفة السيتوكين المرتبطة بالعدوى الشديدة لكوفيد-19".
ويعتقد أن الحالات الحادة من مرض "كوفيد-19"، الناتج عن الإصابة
وأول دواء من بين أربعة مرشحة للاستخدام هوعقار "ناميلوماب" من إنتاج شركة "إيزانا بيوساينسز" وهو عبارة عن جسم مضاد وحيد النسيلة دخل بالفعل مرحلة التجارب الأخيرة على علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض يسمى التهاب "الفقار الروماتويدي".
ويستهدف عامل السيتوكين المسمى "جي.إم-سي.إس.إف"، والمعتقد أنه محفز رئيسي، في المستويات التي لا تخضع للسيطرة، الالتهاب المفرط في الرئتين.
أما الدواء الآخر فهو "إنفليكسيماب - سي.تي-بي13"، والذي طورته شركة "سيلتريون هيلثكير" البريطانية، وهو علاج مضاد لما يسمى "عامل نخر الورم"، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي ومتلازمة القولون العصبي.
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