السودان: مصر تتمسك بوثيقة 21 فبراير كأساس للتفاوض في قضية سد النهضة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم، عن مواصلة اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا التي استضافتها مصر بحضور المراقبين الثلاثة من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك،

لاستئناف التفاوض والتوصل لحل نهائي يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة في ملف سد النهضة وعلى ضوء مبادئ المعاهدات والقوانين الدولية في هذا المجال.



استمع الاجتماع لوجهات نظر الدول الثلاث،حيث تمسك الجانب المصري بوثيقة

٢١ فبراير كأساس للتفاوض، فيما وعد الوفد الإثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي تقدم بها في اجتماع الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٠.



وستستأنف الدول الثلاث اجتماعاتها غدًا الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٠ الذي تستضيفه أثيوبيا لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة.