السعودية.. 36 وفاة جديدة بكورونا و 3717 إصابة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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وبينت أن ”الحالات النشطة بلغت 33,515 منها 1693 حرجة، فيما بلغت حالات التعافي 1,615 ليصل إجمالي المتعافين إلى 77,954. بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 819 بعد تسجيل 36 وفاة جديدة“.

وأكدت الوزارة، أن الرياض تصدرت المدن في عدد الإصابات بتسجيلها 1,317 إصابة جديدة.

قطر تسجل 4 وفيات و 1716 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت قطر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1716 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات النشطة حاليا إلى 24116 حالة.

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وذكرت الوزارة في المؤتمر اليومي، للحديث عن مستجدات الفيروس أن حالات التعافي الأخيرة بلغت 1844 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 49413 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة رفعت إجمالي الوفيات إلى 66 وفاة.

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 15 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 226 حالة.