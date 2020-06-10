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وذكرت داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن ”حسم مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا، قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة“.
وقبل يومين نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال مصدران مطلعان على الأمر، إن السلطات تفكر الآن في السماح ”بأرقام رمزية فقط“ هذا العام، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سنا وإجراء فحوص صحية إضافية.
وأفاد مصدر آخر مطلع على الأمر، أنه من خلال الإجراءات الصارمة، تعتقد السلطات أنه قد يكون من الممكن السماح بما يصل إلى 20% من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة.
ويبلغ عدد الحجاج سنويا حوالي 2.5 مليون، وفي الموسم الماضي بلغ عدد الحجاج 2.6 مليون.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصير موسم الحج لهذا العام يتحدد خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.