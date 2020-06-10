نتنياهو يحاول تجنب التوتر مع عمّان من خلال استثناء غور الأردن من خطة الضم

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وقالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، إن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعلن ضم ثلاث كتل في الضفة الغربية، لكن ليس غور الأردن أو مناطق استيطانية أخرى، وإن المناطق التي سيتم ضمها هي معاليه أدوميم شرق القدس، وأريئيل في شمالي الضفة الغربية، وغوش عتصيون وهي المستوطنات التي تضم أكثر من 80% من المستوطنين في الضفة الغربية“.
وأضافت الصحيفة، أن ”نتنياهو أخبر قادة المستوطنين الإسرائيليين هذا الأسبوع، بأنه قد يضطر إلى تأخير ضم بعض المناطق“.
في السياق، أكدت القناة 11 في التلفزيون الإسرائيلي، أن ”وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أشار إلى أن تطبيق خطة الضم بالكامل سيؤدي لحدوث ضرر في العلاقة مع الأردن، في حال ضم غور الأردن“.
وأضافت القناة أن ”الحكومة الإسرائيلية وعلى ضوء موقف غانتس، قد تكتفي بتطبيق السيادة الإسرائيلية في التجمعات الاستيطانية الكبيرة مثل غوش عتصيون ومعاليه أدوميم، دون غور الأردن“.
وفي وقت سابق، أكد غانتس، على ضرورة الحفاظ على اتفاقيات السلام مع المملكة الأردنية، لأن السلام مع الأردن يسهم في الاستقرار الإقليمي.
وألمح نتنياهو إلى إمكانية تأجيل تطبيق خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، لأن الإدارة الأمريكية لم تمنح حكومة نتنياهو الضوء الأخضر من أجل البدء في هذه الخطوة.
وكان من المقرر أن يبدأ نتنياهو بتطبيق خطته لضم الضفة الغربية مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، فيما تواجه هذه الخطوة انتقادات واسعة داخليا وخارجيا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.