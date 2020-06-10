أوروبا تعلن إعادة فتح حدودها تدريجياً ابتداءً من الشهر المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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وذكرت وكالة “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يقترح فتح الحدود بين دوله تدريجيا بداية من مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال بوريل إن “الأمر يتعلق برفع القيود مع بعض الدول”.

لكنه شدد على أن تؤخذ في الاعتبار “بعض المبادئ والمعايير”، وأكد على الاستناد إلى “طرح مشترك” بين الدول الأعضاء.

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وقبل ذلك قالت الحكومة النمساوية، إنها ستفتح حدودها مع إيطاليا في 16 يونيو الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في 17 مارس الماضي إغلاق الحدود من دول الاتحاد لمكافحة انتشار كورونا، حيث تم فرض الحجر المنزلي على السكان.

وفي مايو الماضي، دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد إلى تمديد حظر السفر المؤقت للأجانب، وإبقاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة حتى 15 يونيو الجاري بسبب جائحة كورونا.