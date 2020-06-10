كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تحذر من عدم الوصول إلى لقاح ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهنوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، عن مخاوفه من عدم الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المستقبل.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة مايك رايان: إنه "من غير الواضح كيف سيؤثر وصول الشتاء إلى نصف الكرة الجنوبي على الفيروس التاجي الجديد".

وأضاف ريان: أننا "لا نعرف كيف سيكون الفيروس التاجي، وفي الوقت الحالي ليس لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس سيتصرف بشكل أكثر عدوانية أو سينتقل بكفاءة أكبر أم لا".

وتابع: أن "تأثير وصول فصل الصيف إلى نصف الكرة الشمالي على فيروس كورونا، غير واضح أيضا"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن الاعتماد على توقع بأن يكون الموسم أو درجة الحرارة الجواب على انتشار المرض".

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