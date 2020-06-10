كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الفرنسية تعلن موعد استئناف رحلاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) عن استئناف رحلاتها من وإلى باريس يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع اعتبارًا من السادس من يوليو المقبل.

وأضافت "إير فرانس" أنه من المقرر أيضًا استئناف الرحلات الجوية من وإلى القاهرة يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، في حال فتح مطار القاهرة الدولي.

يُذكر أن الخطوط الفرنسية قد صرحت في مارس الماضي أنها تعمل بنسبة 10% من طاقتها لمدة شهرين على الأقل، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وواصلت تسيير رحلات عودة المواطنين المقيمين في الخارج.

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وأوضحت "إير فرانس" أنه بحلول نهاية شهر يونيو، تخطط الشركة لاستئناف رحلاتها تدريجياً، مع زيادة تدريجية في عدد الرحلات والوجهات، وبصفة خاصة إلى البر الرئيسي لفرنسا وأقاليم ما وراء البحار وأوروبا.

وفي ظل انتشار وباء "كوفيد-19"، تشترط الخطوط الفرنسية ارتداء الكمامة الجراحية بمجرد الوصول إلى المطار وعلى متن طائراتها.

كما تقوم بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي على متن الطائرات الخاصة بها، من خلال معدلات الإشغال المنخفضة في معظم الرحلات.

ومنذ 11 مايو، يتم قياس درجة الحرارة لجميع الركاب على متن الخطوط الجوية الفرنسية، حيث تعد الحمى من الأعراض الشائعة لـ"كوفيد19".