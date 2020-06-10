كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد السماح لزيارة المصريين بدون فيزا.. 16 نصيحة إذا أردت أن تسافر إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت الحكومة الأوكرانية إجراء جديد لتشجيع السياحة إليها عبر السماح لمواطني بعض الدول العربية بالسفر إلي أوكرانيا بدون فيزا ومنهم مصر، والتي ترتبط في مخيلة المصريين بعدد من أفلام ومسلسلات النجم المصري أحمد عز مثل فيلم الرهينة ومسلسل الأدهم، وأحلام الهجرة إلى هناك، وإليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها قبل زيارتكم إلي أوكرانيا:

1- يجب أن يرافقك دليل سياحي خلال جولتك في أوكرانيا.

2- وسائل المواصلات:

أ-السكك الحديدية رغم بطئها فهي تربط بين جميع أنحاء أوكرانيا والأرخص

ب-داخل المدن يفضل التنقل بالترام أو الحافلات

ج-القطارات الليلية أيضًا جيدة ورخيصة وبنيتها ممتازة



3- استخدم العملات النقدية المحلية.

4- التوقيت في اوكرانيا يتغير مرتين سنويًا.

5- لا تنسى الأطعمة المحلية اللذيذة والتي تختلف من منطقة لأخرى.

6- احرص على زيارة الأماكن الطبيعية في أوكرانيا التي قلما تجدها مجتمعة في بلد أوروبي آخر.

أ-الشواطئ الخلابة وأنصحك بزيارة شواطئ مدينة أوديسا

ب-المحميات الطبيعية والتي تجمع عدد من الحيوانات والنباتات النادرة مثل محمية أسكيا نوفا في الجنوب الأوكراني، ومحمية الكريبات الحيوية وشرق الكريبات لمحبي الغابات والبحيرات، بينما محمية البحر الأسود سترى فيها تجمعات البجع على مياة البحر.

ج-الحدائق والمتنزهات الوطنية وأبرزها ستريسكي بارك، فيوفينا بارك، خاركوف دولفيناريوم بمدينة خاركوف

ء-البحيرات الكريستالية وأبرزها بحيرة بيل أوزيرو وتعتبر مياها فريدة وماء الماغنيسيوم المائي بها يحتوي على نسبة عالية من الجلسرين شفاء من الأمراض وتتمتع بموقع خلاب وسط المستنقعات، بحيرة يالبوه وتتميز بأكثر من 40 نوع من أسماء البسكي، إما غذا كنت من محبي البحيرات ذات القصص الأسطورية فعليك بزيارة بحيرة سينيفر التي تشكلت من دموع سين على قتل والدها وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة وتماثيل العشاق الخشبية.

ه-الشلالات وأبرزها شلالات شيبت واترفال، وشلال مانيفيا، وشلالات دزورينيسكي

و-الوديان وأكثرها شهرة في مدينة خاركيف

ز-الكهوف العزولة، وأشهرها دير كهوف كييف،، وأوديسا كتاكومب هي شبكة من الأنفاق تحت مدينة أوديسا لإستخراج الأحجار تتكون من طوابق سفلية ومخابئ وكهوف طبيعية، وكهف الكريستال بقرية كريفتشي لعشاق الكهوف الطبيعية وهو مليئ بالمتعة ويمتند 2.5 كم.



7- يفضل السفر إلى أوكرانيا في فصلي الربيع والخريف لا سيما إذا أردت الإستمتاع بالمنتجعات السياحية بهدوء واستخدام الطين العلاجي والينابيع الساخنة.

8- لا تنسى تدابير السلامة مع تجنب السير في الشوارع المظلمة ووضع أموالك بعيد عن الأنظار.

9- أوكرانيا تعاني إضطرابات سياسية ولذلك عليك الإحتفاظ بهويتك الوطنية عند تنقلك وعنوان واسم الفندق بالأوكرانية.

10- لايتحدث سكان أوكرانيا خارج المدن الرئيسية الإنجليزية فإحتفظ بقاموس به بعضص الكلمات والعبارات الشهيرة بالأوكرانية.

11- تجنب التجمعات والحشود وتابع أبرز الأحداث في البلاد.

12- كييف ليست أرخص مدن أوكرانيا فيفضل اختار وجهات أقل شهرة لأنه سيكون الطعام والإقامة بها أرخص.

13- تجنب ماء الصنبور لإحتواؤه على كمية كبيرة من الكلور.

14- توفر أوكرانيا كل أماكن الإقامة المناسبة لجيبك من الفنادق إلى الشقق ذاتية الخدمة إلى النزل إلى المخيمات.

15- البقشيش في أوكرانيا يتراوح ما بين 5-10% من سعر الفاتورة.

16- الشعب الأوكراني يمتاز بالتفاؤل والمرح وهو شعب مضياف.