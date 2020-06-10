أردوغان والذهب الأسود في ليبيا (فيديو)

يعتبر النفط الليبي كلمة السر وراء تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، ولم تخف تركيا أطماعها في مقدرات الشعب الليبي؛ حيث كشف "أردوغان" عن أهدافه الحقيقية من التدخل في الأزمة الليبية، ودعم ميليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وقال "أردوغان" في تصريحات تلفزيونية: إن العمليات العسكرية في مدينة سرت "مهمة وحساسة"، بسبب وجود آبار النفط والغاز"، لافتاً إلى أن قوات بلاده تسعى للسيطرة على مدينتي سرت والجُفرة، نقلاً عن منصة "مداد نيوز".

هذا وتقع معظم منشآت النفط الليبية في مناطق تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي، كما تضم ليبيا منطقة الهلال النفطي وتبلغ مساحتها نحو 250 كيلو متر وتضم أكبر مخزون للنفط في ليبيا.

كما كشف وزير الطاقة التركي عن التخطيط لبدء عمليات التنقيب عن النفط الليبي في غضون ثلاثة إلى أربعة شهور بموجب اتفاقية "غير شرعية" وقعها أردوغان مع فايز السراج.