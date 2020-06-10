الإمارات: ارتفاع حجم المساعدات منذ بدء أزمة كورونا إلى نحو 802 طن

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وفق أحدث تقاريرها عن ارتفاع حجم المساعدات الإماراتية منذ بدء أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" إلى نحو 802 طن وأكثر من 65 دولة حول العالم.

وكشف التقرير أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ساهمت بإرسال 132 شحنة إلى 98 دولة حول العالم مشكلة نسبة 80% من حجم الاستجابة الدولية في العالم.

كما أكد التقرير على أن اليمن جاء على رأس قائمة أكثر الدول تلقياً للمساعدات الإماراتية بـ86 طناً ثم المملكة المتحدة بـ60 طناً، وإيران 30 طناً، وإندونيسيا وصربيا والصين 20 طناً، وباكستان 18.3 طن، والسودان 18 طناً، وفلسطين 16.2، وأخيراً إثيوبيا بواقع 15 طناً.

ولفت أن المساعدات الإماراتية بلغت في شهر مارس الماضي 195 طناً تم إرسالها إلى 15 دولة، وشهر إبريل 214 طناً إلى 19 دولة، وشهر مايو 265 طناً إلى 24 دولة.

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على صعيد متصل، أرسلت الإمارات، يوم أمس الثلاثاء، طائرة مساعدات تحمل على متنها 72 طناً من الإمدادات الطبية إلى جمهورية المالديف لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا.

شملت المساعدات معدات طبية ومستلزمات الحماية الشخصية التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن، وسيستفيد منها أكثر من 72 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى جمهورية المالديف الدكتور سعيد محمد علي الشامسي: إن "دولة الإمارات تعمل كعضو فاعل في المجتمع الدولي، لضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء العالم"، موضحاً أن "القضاء على فيروس كورونا يحتاج إلى عمل جماعي، ولا يمكن لأي دولة مواجهة هذه الظروف وحدها".

وأضاف الشامسي: أن "إيصال المساعدات إلى جزر المالديف اليوم يعكس أهمية التضامن والتعاون بين الدول لاحتواء الفيروس»، لافتأً إلى أن دولة الإمارات مدت يد المساعدة لعشرات الدول في الأيام الأخيرة.

هذا وأعرب سفير جمهورية المالديف لدى الإمارات الدكتور حسين نياز عن امتنانه لقيادة وشعب الإمارات على دعمهم المستمر لجزر المالديف للتغلب على الوباء، وتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالحماية اللازمة.