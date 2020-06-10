كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القطاع الخاص الإماراتي يوفر نحو 64 ألف وظيفة جديدة بالربع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصرف الإمارات المركزي، خلال بيان له، اليوم الإربعاء، تسجيل نمو بالتوظيف بالقطاعات الخاصة في الإمارات وذلك خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة وصلت إلى 2% على أساس سنوي.

وكشف المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الحالي، أن سوق العمل استحدث نحو 64 ألف وظيفة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولي من هذا العام.

وشدد المصرف على أن التداعيات المصاحبة لفيروس كورونا المستجد بنهاية الربع الأول من عام 2020 لم تنعكس على سوق العمل حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص حسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تستند إلى بيانات تصريحات العمل مسجلا نموا بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي و2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بزيادة قدرها 0.3% و2% على التوالي في الربع السابق.

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وذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص بلغت بنهاية الربع الأول من عام 2020 نحو 5.1 مليون موظف منهم 64 ألف وظيفة أضيفت في الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2020، ويبلغ العاملون في القطاع الخاص حوالي 85% من إجمالي العاملين المسجلين لدي وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ونوه التقرير إلى زيادة وظائف القطاع الخاص في عام 2019 بما ماشي مع الناتج المحلي غير الهيدروكربوني حيث بلغ معامل الارتباط بين زيادة الوظائف وزيادة الناتج غير النفطي 70% في الفترة الأخيرة، وزادت الوظائف في قطاع العقارات وخدمات الأعمال والقطاعات الأخرى على أساس سنوي في الربع الأولي من 2020 بنسبة 7.1% و11.3% مقابل 6.3% و10.5% في الربع السابق.

كما شهد التوظيف في قطاع الخدمات والذي يمثل 21.6% من إجمالي التوظيف في القطاع الخاص، شهد مزيدا من التحسن حيث ارتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بزيادة 0.8% خلال الربع الأخير من عام 2019.