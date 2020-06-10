كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انتعاش اقتصاد الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي الإماراتي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2020، بحسب ما جاء من مصرف الإمارات المركزي.

وشهدت الأنشطة الاقتصادية وفق تقرير لوكالة أنباء الإمارات،في الربع الأول من 2020 تحركات متباينة حيث جاء أداء الاقتصاد الإماراتي جيدا خلال الشهرين الأولين من العام.

وأكد المصرف المركزي في تقرير المراجعة عن الربع الأول من العام 2020 الذي أصدره اليوم أنه من المرجح أن يؤثر برنامج الدعم الموجه من جانب المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومات المحلية بشكل إيجابي على مؤشر مديري المشتريات وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان مع تأثير إيجابي على الشعور العام.

وأوضح المصرف المركزي أن متوسط انتاج الإمارات من النفط سيبلغ 2.984 مليون برميل يوميا خلال العام 2020 وذلك تماشيًا مع اتفاق أوبك +.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، قبل أيام، إن الإمارات تملك احتياطيات مالية قوية لاجتياز الصدمات.

Advertisements

وفي الخامس من أبريل الماضي، أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن مزيد من التدابير لدعم اقتصاد الإمارات، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).

من جانب آخر ذكر تقرير المصرف المركزي أن سوق العمل في دولة الإمارات شهد نشاطا خلال الربع الأول من العام 2020، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1.3 % على أساس ربع سنوي و2 % على أسس سنوي في الربع الأول من العام مقارنة بزيادة قدرها 0.3 % و0.2 % على التوالي في الربع السابق.

وبلغت الوظائف في القطاع الخاص 5.1 مليون موظف حيث تمت إضافة 64 ألف وظيفة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي عام 2019 زادت وظائف القطاع الخاص بما يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني حيث بلغ معامل الارتباط بين زيادة الوظائف وزيادة الناتج غير النفطي 70% في الفترة الأخيرة.