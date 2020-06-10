كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، الأطراف الليبية للعودة إلى التفاوض بنوايا حسنة، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار. وكان السفير الأمريكي لدي ليبيا ريتشارد نورلاند، قد تحدث يوم أمس الثلاثاء، عن تزايد فرص إجراء حوار سياسي في الأيام المقبلة بين الأطراف الليبية، مرجحاً إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا قريباً.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن يوم السبت الماضي، عن مبادرة سياسية شاملة لحل الصراع في ليبيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة: إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو". وذكر أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف". وتهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد". وحظيت المبادرة المصرية بدعم دولي واسع، وقالت وزارة الخارجية الروسية: إنها يجب أن تكون أساس المفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا. Advertisements