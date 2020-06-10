كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا.. أفريقيا تتخطى عتبة الـ 200 ألف إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوزت حصيلة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في قارة أفريقيا، اليوم الأربعاء، عتبة الـ200 ألف حالة مؤكدة.

وأكد الفرع الإفريقي في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "عدد حالات فيروس كورونا في القارة السمراء بلغ حتى اليوم 201157 إصابة مؤكدة على الأقل، بما في ذلك 5486 حالة وفاة وأكثر من 90 ألف حالة شفاء".

ويعود أكبر عدد من الإصابات في القارة الإفريقية إلى جمهورية جنوب إفريقيا بـ 52991 إصابة مؤكدة، وتليها مصر بـ 35444 إصابة، ونيجيريا بـ 13464 إصابة، والجزائر بـ 10382 إصابة، وغانا بـ 10201 إصابة.

في الوقت نفسه، تتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الضحايا بـ1271 وفاة، وتليها جنوب إفريقيا (1162 وفاة) والجزائر (724 وفاة) والسودان (372 وفاة) ونيجيريا (365 وفاة).

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