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جونسون يعلن أن حكومته ترغب في السماح باستئناف العمل في قطاع الضيافة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 10 يونيو 2020

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن حكومته ترغب في السماح باستئناف العمل في قطاع الضيافة، الذي عصفت به إجراءات العزل الرامية للحد من انتشار فيروس ، في أسرع وقت ممكن لكن ليس قبل الموعد المزمع وهو الرابع من يوليو.

 

أضاف جونسون أمام البرلمان "نحن ملتزمون بخطتنا".

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وتابع قائلا إنه يجري تطوير الإرشادات الخاصة بالقطاع لكن هناك مخاطر لا تزال قائمة وإن الحكومة لا تريد رؤية حشود من "المعربدين" الذين قد ينشرون المرض.

 

وقال جونسون إن بريطانيا تفرض سيطرتها حاليا على الفيروس وإن الحكومة ستُبقي قاعدة التباعد الاجتماعي بين الناس مسافة مترين قيد النظر مع تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.

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