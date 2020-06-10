شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين: 740 إصابة جديدة بـ كورونا و10 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكيل وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو نقلا عن وسائل اعلام فلبينية ان عدد الإصابات المسجلة اليوم وهو أكبر عدد للإصابات اليومية خلال أسبوع.
وأوضحت روزاريو ان إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 23732 حالة فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1027 حالة مؤكدة ان 55 مختبرا في أنحاء البلاد كافة تجري فحوصات لكشف فيروس (كوفيد - 19) والتي شملت حتى الان 451625 شخصا.
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