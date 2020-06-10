شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بولندا يكشف اعتزام بلاد فتح الحدود يوم 13 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
وقد تم إغلاق الحدود في منتصف مارس للحد من تفشي فيروس كورونا. ولم يتم السماح سوى للأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة وسائقي الشاحنات والدبلوماسيين بالمرور.
وتعرض المواطنون البولنديون العائدون من الخارج إلى حجر صحي لمدة 14 يوما.
وألحقت عمليات الإغلاق ضررا كبيرا بالأشخاص الذين يعبرون الحدود الألمانية البولندية للعمل، وتم تطبيق استثناء لهذه المجموعة فقط في وقت لاحق.
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