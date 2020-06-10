شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يسقطون تمثال مكتشف أمريكا ويلقونه في بحيرة فرجينيا والان نبدء بالتفاصيل
واجتاحت موجة من المظاهرات الولايات المتحدة وأوروبا بعد وفاة جورج فلويد.
وتوفي فلويد (46 عاما) بعدما جثا ضابط شرطة على رقبته لنحو تسع دقائق بينما كان طريحا على الأرض مكبل اليدين في شارع بمدينة منيابوليس يوم 25 مايو أيار.
وركزت بعض التحركات المدنية على المعالم التي تمجد الماضي الاستعماري للدول والتي يعتبرها البعض مسيئة في مجتمع اليوم متعدد الأعراق. وهدم المتظاهرون التماثيل المرتبطة بالإمبراطورية وتجارة الرقيق.
وولد كولومبوس في جنوة بإيطاليا عام 1451 وفتحت رحلاته عبر المحيط الأطلسي الطريق للاستعمار الأوروبي للأمريكتين. ووصل كولومبوس لأول مرة إلى الأراضي الأمريكية في 12 أكتوبر تشرين الأول عام 1492 وهو التاريخ الذي أصبح عطلة اتحادية في الولايات المتحدة باسم يوم كولومبوس.
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