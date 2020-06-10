مجلس النواب يرفع جلسته حتى اشعار اخر

رفع مجلس النواب، الاربعاء، جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم حتى اشعار اخر.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رفع جلسة الى اشعار اخر يتم تحديده لاحقاً".

وعقد مجلس النواب، الاربعاء، جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي شهدت التصويت على رفض استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.