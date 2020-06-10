البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بان مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية". وعقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

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