مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة

انهى مجلس النواب، الاربعاء، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة. وأدناه مسودة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢.

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