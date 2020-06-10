شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب توافق على 1.3 مليار موازنة لـ نظافة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، على موازنة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للعام المالى الجديد 2020/2021، والذى جملتها مليار و380 مليونا و585 ألف جنيه مقابل مليار و148 مليونا و500 ألف جنيه العام الجارى، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أخذت على عاتقها منذ اللحظات الأولى لانعقادها بحثت حلول جدية لمشكلة النظافة، ولم يحدث فى تاريخ الحياة النيابية أن عُقدت جلسات تتناول هذا الملف بهذا الشكل سواء من حيث الكم أو الكيف أو التنوع من حيث حجم الحضور حتى أنها وصلت إلى 200 اجتماع، لافتاً إلى أن ثمار هذا الجهد أسفرت عن قاعدة بيانات إلى حد ما طيبه ودقيقة نستطيع من خلالها تبنى رؤية سليمة تكون مدعمة بإطار تشريعى، لاسيما أن هناك إرادة سياسية.

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وشدد السجينى على أهمية الإرادة السياسية مستشهداً بلقائه قبل عضويته بالبرلمان مع أحد الوزراء السابقين للتنمية المحلية، وبالحديث معه حول مستوى القمامة ومنظومة إدارة المخلفات، قال لى "مينفعش موضوع التدوير"، وبالتالى إذا كان المسئول الأول عن المنظومة ليس لديه قناعة بالأمر فماذا تنتظر.

ولفت السجينى إلى أنه كان يأمل أن تأتي الحكومة بأحد بيوت الخبرة لإعادة هيكلة هيئتي نظافة القاهرة والجيزة، إلي شركتين وتمنح الدعم التشريعي اللازم بناء علي دراسة واضحة، في الشركة القابضة هي محاولة لتحقيق التوازن في الاستثمار بيما هو موجودة في صالح ما هو مأمول بمقدرات علمية.

نوه السجيني إلي حاجة الرسوم للتعديل بالقدر الملائم مع تغيير أيضا الفكر في تحصيل الموارد، متسائلا : ماذا بعد تخلي وزارة الكهرباء عن مسئوليتها في تحصيل رسوم النظافة، مش عارفين من البديل، ومن الجهاز الذي يمكن أن يحصل بشكل سلسل غير الكهرباء ؟".