شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توصى باعتماد إضافى للموازنة بـ500 مليون جنيه لمجلس الشيوخ القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت فى تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بإضافة مبلغ 500 مليون جنيه لمشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية تُخصص لموازنة مجلس الشيوخ القادم، حيث خلى مشروع الموازنة المُقدم من الحكومة من أية مُخصصات لمجلس الشيوخ القادم.

وأوضح سالم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، ان اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن التقرير تضمن توصيات بإضافة اعتمادات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه لصالح قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى، إلى جانب الزيادة التى أوصت بها بموازنة مجلس النواب لصالح مجلس الشيوخ القادم.

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وأضاف أن اللجنة أوصت بإضافة مبلغ 1.5 مليار جنيه بموازنة وزارة الصحة لدعم قطاع الطب الوقائى لشراء مستلزمات الوقاية والحماية الخاصة بالأطباء لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد ودعم مستشفيات وزارة الصحة، و1.5 مليار جنيه بالباب الثانى من موازنة المستشفيات الجامعية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و500 مليون جنيه لحافز الجودة للمعلمين بالصفين الثالث والثانى الابتدائى.