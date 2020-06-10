شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس" تتحفظ على توريد 50% من إيراداتها لوزارة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وليد جمال الدين، المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 وذلك بإجمالى 9 مليارات و115 مليون و100 جنيه، ومن المتوقع أن تُحقق الهيئة صافى ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و710 مليون جنيه.

وأعلن المدير التنفيذى للهيئة تحفظه على توريد 50% من موارد الهيئة العامة لقناة السويس لوزارة المالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير موجود بالقانون الخاص بالهيئة، موضحا أن هناك مشكلة بموارد الهيئة خصوصا أن جزء كبير منها يذهب لوزارة المالية، وبالتالى يؤثر ذلك على سرعة إنجاز المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وغيرها.

وتبلغ جُملة التكاليف والمصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو مليار و490 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه أجور ومُرتبات، و40 مليون جنيه لشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ونحو 630 مليون جنيه أعباء وخسائر، فيما بلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2 مليار و910 مليون جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.

وعلى الجانب الآخر، بلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو 5 مليارات و910 مليون و100 ألف جنيه، منها 2 مليار و381 مليون جنيه استخدامات استثمارية، و3 مليارات و534 مليون و100 ألف جنيه تحويلات رأسمالية، كما بلغت الإيرادات الرأسمالية المتنوعة نحو 5 مليارات و910 مليون و100 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 9 مليارات و115 مليون و100 ألف جنيه.