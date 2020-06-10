مسلسل تركي جديد الأكثر مشاهدة على القنوات الوطنية.. وهذه قائمة الـ10 الأوائل

انقض المسلسل التركي “الوعد” على المرتبة الأولى في تصنيف البرامج الأكثر مشاهدة على القنوات الوطنية، خلال الأسبوع الممتد من 3 يونيو إلى 9 منه.

وعوض مسلسل “الوعد”، المسلسل التركي الآخر “فضيلة وبناتها”، الذي انتهى بثه على القناة الثانية، أخيرا، واستطاع، خلال الأسبوع الأول احتلال الرتبة الأولى بما يقارب 9 ملايين مشاهدة.

وتصدرت برامج القناة الثانية، الرتب الـ5 الأولى في ترتيب البرامج الصادرة اليوم الأربعاء، حيث حل مسلسل” الوعد” في المرتبة الأولي بـ 8.92 مليون مشاهد، متبوعا بمسلسل تركي آخر هو “فرصة ثانية”، الذي حقق 8.26 مليون مشاهدة، ثم “أسئلة عن كورونا” بـ7.9 مليون مشاهدة، وتلاهم برنامج جزيرة الكنز بـ7.4 مليون مشاهدة، ثم “بابا تكونكطا” بأزيد من 7 ملايين مشاهدة.

وفي تصنيف القناة الأولى، احتل مسلسل “قضية العمر” الرتبة الأولى4.3، متبوعا بـ “لالة لعروسة” بـ3 مليون مشاهد، ثم الأخبار باللغة العربية” بـ 2.9 مليون مشاهد، وأخيرا “حالة” الطقس، وبرنامج”ستاند آب” بأزيد من 2.8 مليون مشاهد.

يذكر أن ترتيب البرامج الصادرة عن مؤسسة” ماروك ميتري” يخص البرامج المعروضة على القنوات الوطنية، باستثناء برامج قناة” ميدي 1 تيفي” والقنوات الخاصة.