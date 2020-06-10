130 شخصية حقوقية وسياسية توقع نداء لإطلاق سراح سليمان الريسوني وتمكينه من الدفاع عن نفسه

أطلقت لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني نداء، من أجل إطلاق سراح الصحافي المعتقل، سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، وهو النداء الموقع من طرف أزيد من 130 شخصية حقوقية، وسياسة.

ودعا الموقعون على النداء إلى صيانة الحقوق الدستورية للصحافي المعتقل،سليمان الريسوني، وعلى رأسها قرينة البراءة، والحق في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وأكد النداء نفسه، أن اعتقال الصحافي سليمان الريسوني من أمام بيته، يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية، بالزي المدني، ويناهز عدد أفرادها 15 شخصا، قد لاقى استنكارا شديدا لدى الرأي العام، والأوساط الحقوقية، والصحفية على المستويين الوطني، والدولي، وذلك بسبب الانتهاكات الصارخة، التي تعرضت لها حقوقه الدستورية، إذ انتُهكت قرينة البراءة، التي نص عليها الدستور، وجرى إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية.

وسجل النداء ذاته، أن الصحافي سليمان الريسوني، قد حُرم من حريته، منذ التاريخ المذكور إلى الآن، بسبب إخضاعه للحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي، كما أنه لم يتلق المساعدة القانونية، التي ينص عليها الدستور، ومُنع من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى الآن.

النداء نفسه، أشار إلى أن الحق في الدفاع تعرض لانتهاك خطير جراء حرمان الصحافي سليمان الريسوني من الاتصال بمحامييه، وهو الانتهاك الجسيم نفسه، الذي تعرض له آلاف المواطنين الأبرياء، بسبب اعتقالهم الاحتياطي في هذه الظروف.

وتابع البيان، أن سليمان الريسوني تعرض لحملة تشهير مستمرة، ومنظمة من طرف مواقع إلكترونية، دأبت على قيادة حملات تشهير مستمرة، وقذرة ضد صحافيين أثناء اعتقالهم، ومحاكمتهم.

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الموقعون على النداء نبهوا إلى “تسجيل تطور خطير مع الصحافي سليمان الريسوني، إذ إن أحد هذه المواقع التشهيرية قبل انطلاق أي بحث قضائي سبق أن أنذر بفتح أبواب “جهنم” عليه يوم العيد، وعشية العيد تحقق الوعيد عبر اعتقاله، وتم تأكيد هذه المعرفة المسبقة، عندما حضر هذا الموقع لمكان الاعتقال في الوقت المحدد، وصور عملية اعتقال الصحافي، ونشرها، وعممها دون أية مساءلة.

وشدد النداء ذاته، على أن استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة، أصبح نمطا قائم الذات، لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر، وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يقف عليه في حالة صحفيين من نفس الجريدة، عبر آلياته الخاصة المختلفة.

وطالب النداء، بالإفراج الفوري عن سليمان الريسوني، حتى يتمكن من الالتقاء بفريق دفاعه، وتفنيد ما ينسب إليه في وضع متكافئ مع النيابة العامة من جهة، ومن مواجهة حملة التشهير المنظمة ضده بوسائل ضخمة، التي تشن عليه، من جهة أخرى، مؤكدا حق كل المواطنات والمواطنين، في اللجوء إلى القضاء، والتقدم بالشكاوى، والادعاءات.

لائحة الموقعات والموقعين على النداء

1. عبد الله حمودي: أنثروبولوجي

2. احمد الزفزافي : ناشط حقوقي

3. مولاي امحمد الخليفة : قيادي استقلالي

4. محمد الاشعري: كاتب وشاعر

5. المصطفى براهمة: قيادي يساري

6. حسن بناجح : ناشط حقوقي /عضو لجنة التضامن

7. خديجة الرياضي: ناشطة حقوقية / جائزة الأمم لحقوق الانسان / عضو لجنة التضامن

8. علي بوطوالة : قيادي يساري

9. معطي منجب: مؤرخ وناشط حقوقي رئيس جمعية الحرية الآن/ عضو لجنة التضامن

10. لحسن زينون : فنان/ مخرج ومصمم رقصات

11. مولاي إسماعيل العلوي: الامين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية

12. عبد الرزاق بوغنبور: ناشط حقوقي منسق لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني

13. أحمد عصيد ناشط حقوقي استاذ باحث وكاتب رأي

14. رشيد غلام: فنان

15. بشر بناني: ناشر

16. محمد زهاري : ناشط حقوقي / عضو لجنة التضامن

17. نجيب اقصبي: خبير اقتصادي

18. عبد الله الحريف: كاتب ومناضل ماركسي

19. عبده برادة: صحفي

20. محمد حفيظ: أستاذ باحث وصحفي سابق

21. الفاهم بوكدوس: صحفي وقيادي في نقابة الصحفيين بتونس

22. عبد الناصر العايد: رئيس تحرير جريدة الجسر سوريا

23. خالد البكاري : استاذ جامعي وناشط حقوقي

24. عادل بن حمزة: ناشط حقوقي باحث وكاتب رأي

25. أحمد ويحمان: ناشط حقوقي رئيس فيدرالية الصحفيين المغاربة سابقا/ عضو لجنة التضامن

26. خديجة بوحباد ناشطة حقوقية

27. عبد العالي حامي الدين : استاذ جامعي

28. رشيد الفيلالي المكناسي : استاذ جامعي وفاعل مدني

29. احمد بن الصديق مهندس

30. احمد بوعشرين الانصاري: فاعل جمعوي وحقوقي

31. اشرف الطريبق : ناشط حقوقي

32. الصديق لحرش : ناشط حقوقي

33. ربيعة البوزيدي : مدافعة عن حقوق الانسان

34. عبدالسلام الصروخ : شاعر وكاتب

35. سلام الكواكبي باحث سوري/ فرنسي

36. سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان

37. عبد الإله بنعبد السلام : ناشط حقوقي/ عضو لجنة التضامن

38. أحمد الهائج : ناشط حقوقي

39. محمد رضا : ناشط حقوقي استاذ باحث / عضو لجنة التضامن

40. هاجر الريسوني : صحفية ناشطة حقوقية / عضو لجنة التضامن

41. عبد اللطيف الحماموشي : ناشط حقوقي / عضو لجنة التضامن

42. يوسف الريسوني : ناشط حقوقي / عضو لجنة التضامن

43. سيون اسيدون : مواطن / عضو لجنة التضامن

44. عبد القادر العلمي : ناشط حقوقي/ عضو لجنة الضامن

45. عبد المولى المروري : محام ناشط حقوقي / عضو لجنة التضامن

46. طارق رشيد : ناشط حقوقي / عضو لجنة التضامن

47. ليلي الشافعي: أديبة ناشطة حقوقية

48. خالد أمعز محام بهيئة الناظور: ناشط حقوقي

49. أنيس الرافعي : كاتب

50. محمد رشيد الشريعي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان

51. إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

52. رقية ادريوش طبيبة ناشطة حقوقية

53. العربي يعيش محام وباحث في مجال حقوق الإنسان

54. شكيب مصبير : ناشط حقوقي رئيس سابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط

55. فهد الباهي : ناشط حقوقي مراسل صحافي إيطاليا.

56. فهمي السليمي : المنسق الوطني للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان

57. سعيد الباعقيلي : ناشط حقوقي

58. ميلود قنديل : محام و رئيس الفدرالية المغربية لحقوق الانسان.

59. عبد الوهاب السحيمي : فاعل تربوي أستاذ بقطاع التربية الوطنية

60. أمان جرعود: فاعلة مدنية.

61. فؤاد هراجة: ناشط حقوقي باحث وكاتب

62. عماد جليل : رئيس المكتب المغربي لحقوق الإنسان

63. جمال الدين ريان : رئيس مرصد التواصل والهجرة أمستردام

64. وليد بنسليمة: الرئيس المؤسس لجمعية سيدتي المغربية

65. محمد صدقو : محام وناشط حقوقي

66. فؤاد أبوعلي : أستاذ باحث وناشط مدني

67. بوبكر الخمليشي : معتقل سياسي سابق

68. بلميلودي الكبير : ناشط حقوقي امازيغي

69. الطيب مضماض : مهندس وناشط حقوقي

70. الحسن طاس محام وناشط حقوقي

71. الحسين العنايت : أستاذ جامعي ومناضل سياسي يساري

72. بلال التليدي: كاتب و باحث

73. نعمة بنعثمان : ممثلة

74. مصطفى تاج: فاعل حقوقي

75. سارة شيان : ممثلة

76. ادكاردو ليفا : فاعل جمعوي بكندا

77. أسماء النية فاعلة حقوقية

78. أحمد بلخدير ممثل ومخرج مسرحي

79. عبدالله لفناتسة : مناضل نقابي وحقوقي

80. عبد الله الجباري: ناشط حقوقي باحث

81. عبد الرحمن الشعيري منظور: باحث في العلوم السياسية

82. أحمد الفراك. أستاذ جامعي

83. الزوبير بن بوشتى كاتب مسرحي ..

84. منانة اوبلعيدي بركاش فاعلة حقوقية بمدريد

85. نادية مرضي : مسرحية

86. محجوبة كريم : مناضلة حقوقية

87. محمد المواق: ناشط نقابي

88. عبد الصمد ايت عيشة: ناشط حقوقي بفرنسا

89. حسني المخلص: فاعل ثقافي

90. عبد الجبار فطيش: الأمين العم للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال

91. حفيظ هروس : دكتور وباحث

92. جنان سربوتي: ممثلة

93. عادل السمار – ناقد سينمائي

94. معاد الجحري: نائب الكاتب الوطني النهج الديمقراطي

95. عبد النور بزا : أستاذ وباحث

96. عزيز نور. أستاذ.

97. عبد الإله الكريبص: دكتور ومفتش تربوي

98. عبد الله الغلبزوري – أستاذ – ناشط في حراك الريف

99. احمد راكز: محام رئيس الرابطة المغربية لحقوق الانسان

100. السعدية الولوس : ناشطة حقوقية

101. على هاني : لاجئ سياسي بكوبنهاغن

102. فيصل اوسار: ناشط بحراك الريف

103. ادريس الراضي: ناشط سياسي وحقوقي

104. فؤاد البرموني ناشط حقوقي

105. خالد بنطوبال: أستاذ ناشط حقوقي

106. عبد اللطيف الطالبي : ناشط حقوقي

107. عبد اللطيف حجيب: رئيس المرصد المغربي لحقوق الانسان

108. مريم العسل: ناشطة حقوقية مهتمة بالقضية الفلسطينية

109. الحسين بنزروال: فنان تشكيلي ومناضل حقوقي

110. حسن علوض: ناشط حقوقي وباحث في مجال التربية والتكوين

111. سمير بوزيد: فاعل جمعوي مهتم بحماية المال العام

112. الحسين مجدوبي: صحفي مقيم بإسبانيا

113. عبد الله امين الحلاق : كاتب سوري

114. محمد السلوم: كاتب سوري

. 115 احمد البرجراحي : اعلامي حقوقي / بلجيكا

.116 الزهرة قوبيع : ناشطة حقوقية ونسائية

.117 محمد برو : كاتب سوري ومعتقل سياسي سابق

119 عياد أهرام : ناشط جمعوي وحقوقي فرنسا

120 أبو الشتاء مساعف: ناشط حقوقي.

121 عبدالباقي اليوسفي ناشط حقوقي

122 حسن بلحسن : محام وناشط حقوقي

123 علال الموساوي محام وناشط أمازيغي

124 طارق موكيل : ناشط حقوقي

125 العربي ثابت : ناشط حقوقي

126 نورالدين عثمان : ناشط حقوقي

127 فاريسي محمد : محام وناشط حقوقي

128 عبد المنعم الرفاعي : محام ومناضل حقوقي

129 ادريس الشنتوف : ناشط حقوقي

130 أحمد برعوان : ناشط حقوقي

131 محمد بنعزيز : ناقد وأديب

132 عبدالرحيم ماديحي : ناشط حقوقي

133 مصطفى موجيبي : ناشط حقوقي وسياسي

134 عائشة البصري : مؤلفة موظفة دولية سابقا

لائحة التوقيعات ستظل مفتوحة أمام كل المناضلات والمناضلين