تطوان.. مطار سانية الرمل يشرع في استقبال حوالي 300 من المغاربة العالقين في إسبانيا

من المنتظر أن يستقبل مطار سانية الرمل، اليوم الأربعاء، بتطوان، أولى الرحلات المخصصة للمغاربة العالقين في إسبانيا، المقدر عددهم بـ300 شخصا، سيتم توزيعهم على 3 رحلات جوية ستنطلق من مطار مالقا.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن المغاربة العائدين من إسبانيا، سيتم توزيعهم بين مركز للاصطياف، وعدد من الفنادق المصنفة، كما سيتم إخضاعهم للفحوصات المخبرية اللازمة، وكذا إجراءات الحجر الصحي لمدة 9 أيام.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، عن برنامج من أجل ترحيل المغاربة العالقين بالخارج، سيُشرع في تنفيذه خلال 48 ساعة.

وقال بوريطة إن وزارته أنشأت لجنة خاصة لمساعدة المغاربة العالقين في المغرب، من أجل تسهيل عودتهم إلى دول إقامتهم.

وأوضح الوزير نفسه، أن خلية الوزارة تتلقى شكايات المغاربة العالقين، وتربط الاتصال بسفارات دول اقامتهم، لتسجيلهم في رحلات العودة، وهو ما مكن بالفعل من إعادة 31 ألف مغربي إلى دول الإقامة.