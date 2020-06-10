العلمي: لا توجد بؤر وبائية في المعامل وتدخلنا لدى وزير الصحة لتغيير الوصف

نفى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي ، وجود بؤر وبائية في المصانع، في الوقت الحالي، مؤكدا أن توصيف البؤر الصناعية قد كان سبب خلاف مع وزارة الصحة، تم تجاوزه.

وأوضح العملي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية في مجلس النواب، أنه في البداية تم اكتشاف إصابة إحدى المستخدمات في أحد مصانع الدارالبيضاء، التي كانت توزع الأقنعة على باقي العمال، وتسببت في إصابة بعضهم، إضافة إلى إحدى الشركات في الناظور، مضيفا أنه بعد ذلك لم تعد توجد بؤر في المعامل.

واعتبر العلمي، أمس الثلاثاء، أن تعميم إخضاع العاملين بالقطاع الصناعي، والشركات للتحاليل المخبرية، لم يكشف إلا عددا قليلا من الإصابات، لم يتجاوز 0.6 في المائة، هي نسبة التحاليل الإيجابية، التي تم إجراؤها، والتي شملت 17 ألفا من مستخدمي الوحدات الانتاجية، والشركات، مشددا على أن جلهم لاتبدو عليهم أعراض.

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وأكد العلمي أن هذا المعدل للتحاليل الإيجابية يبقى منخفضا مقارنة مع 3 في المائة في عموم المغرب.

وعبر العلمي عن استغرابه من إطلاق وصف البؤر الصناعية، معتبرا أن ذلك كان سبب خلاف مع وزارة الصحة، قبل أن يتم تغيير الخطاب، أخيرا، بعد التدخل لدى الوزير آيت الطالب.

وكانت عدد من الجهات قد ربطت تنحية محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة، عن تقديم الحصيلة اليومية بالخلاف حول مسألة توصيف البؤر الوبائية الصناعية، خلال الندوة اليومية لوزارة الصحة.