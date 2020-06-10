ذياب: إسرائيل تريد افتعال فتنة في لبنان للتغطية على نخطط الضم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذّر رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الأربعاء، مما وصفه "المحاولات الإسرائيلية لافتعال فتنة في لبنان"، من أجل التغطية على مخطط الضم الذي تعتزم تنفيذه في الضفة الغربي المحتلة.

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