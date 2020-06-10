إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت غزة، اليوم الأربعاء، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع العدد الإجمالي المُسجّل في القطاع إلى 72، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان، إن المصابَين من بين العائدين للقطاع مؤخرا، وكانا متواجدَين في مركز للحجر الصحي.

وأضافت: "يرتفع إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ آذار/ مارس الماضي إلى 72 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، وتعافي 41 حالة، وما زالت 30 إصابة تتلقى العلاج".

ومع تسجيل الإصابتين، يرتفع عدد الإصابات المسجلة لدى وزارة الصحة الفلسطينية إلى 664 حالة، تشمل الإصابات داخل مدينة القدس المحتلة، تعافى منهم 565 مصابا وتم تسجيل 5 حالات وفاة.

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وسجّلت مناطق الضفة الغربية المحتلة، اليوم كذلك، إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أريحا والأغوار، و6 حالات شفاء في محافظتي القدس والخليل، وفقًا لما صرّحت به وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة.

وأضافت الكيلة في بيان صحافي صدر عنها أن "الإصابة الجديدة هي لسيدة 54 عامًا، وقد انتقلت إليها العدوى من قريبتها التي تسكن بئر السبع وزارتها في أريحا"، مٌشيرة إلى أن "حالات التعافي الجديدة، سجلت 5 منها في بيت أولا بمحافظة الخليل، وحالة واحدة من كفر عقب، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة".

وذكرت أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى صباح اليوم ارتفعت إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس، و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

ولفتت إلى أن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ 92 حالة، بينها 23 في مدينة القدس، و19 في محافظة الخليل، و16 في قلقيلية، 4 في جنين، وحالتان في أريحا، 28 في قطاع غزة.