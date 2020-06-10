القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر مطار بن غوريون في اللد جميع شركات الطيران الأجنبية، اليوم الأربعاء، بتمديد منع دخول أجانب إلى إسرائيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل، بسبب انتشار واسع للإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ الأسبوع الماضي، وأن ذلك يشمل المسافرين الذين يصلون لغرض مواصلة السفر إلى وجهات أخرى.
وبموجب التعليمات الإسرائيلية الجديدة، فإنه سيسمح بدخول الأجانب الذين يحملون تصريحا خاصا، لكن من دون تصريح كهذا ستقع مسؤولية إعادة المسافر إلى الدولة التي جاء منها على شركة الطيران.
وفي غضون ذلك أعلنت سفارة جورجيا في إسرائيل أن رئيس الوزراء الجيورجي قال اليوم إن بلاده استجابت لطلب إسرائيل بإرجاء فتح السياحة من جورجيا إلى إسرائيل في أعقاب انتشار فيروس كورونا مجددا في إسرائيل.
يشار إلى أن نقابة العاملين في مطار بن غوريون أعلنت، الأسبوع الماضي، عن وقف العمل في المطار بشكل كامل، واستمر ذلك لمدة ساعتين، تم خلالهما توجيه جميع الرحلات الجوية القادمة لإسرائيل إلى مطارات أخرى.
وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية بسبب عدم اتخاذ قرارات تتعلق بفتح الأجواء وبسبب إنهاء فترة إخراج آلاف الموظفين إلى إجازة بدون راتب بحلول نهاية الشهر الحالي، ومن دون إعادتهم إلى العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تمدد منع دخول الأجانب حتى مطلع تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.