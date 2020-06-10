شفاعمرو: اتهام شاب بإضرام النار في سيارتي والده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد شاب (31 عاما) من سكان مدينة شفاعمرو، على خلفية ضلوعه في إضرام النار في سيارتين بملكية والده بعد شجار نشب بينهما.

ونسبت للمتهم، تهم إضرام النار المتعمد والتخريب، وقد أرفقت النيابة العامة مع لائحة الاتهام، طلبا بتمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "حيثيات الحادثة تعود إلى يوم 24 أيار/مايو الماضي، حينما تلقت الشرطة بلاغا حول إضرام النار بسيارتين في مدينة شفاعمرو، وعلى أثر ذلك جرى اعتقال ابن صاحب السيارتين على خلفية ضلوعه بالحادثة".

وبينت لائحة الاتهام "من خلال التحقيقات تبين أن خلافا نشب بين المتهم ووالده بسبب سلوك المتهم، وفي أعقاب ذلك وصل المتهم في نفس الليلة لساحة منزل والده، وبحوزته مادة قابلة للاشتعال، وأقدم على سكبها على السيارتين وأضرم النار بهما وفر هاربا من المكان".