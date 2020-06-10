كورونا عالميًا: تطورات الفيروس وآخر مستجداته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى فيروس كورونا لغاية الآن إلى وفاة ما لا يقل عن 411,588 شخصًا حول العالم، منذ ظهوره الأول في كانون الأول/ ديسمبر، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس، استنادًا إلى مصادر رسميّة اليوم الأربعاء.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 7,254,140 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,214,600 شخص على الأقل. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا إلّا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/ فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 112,006 وفيات من أصل 1,979,893 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 524,588 شخصًا.

إندونيسيا (أ ب)

وبعد الولايات المتحدة، تأتي المملكة المتحدة بتسجيلها 40883 وفاة من أصل 289,140 إصابة تليها البرازيل مع 38406 وفاة من أصل 739,503 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34043 وفاة (235,561 إصابة)، وفرنسا مع 29296 وفاة (191,394 إصابة).

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وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83046 إصابة (ثلاث حالات جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) تعافى منها 78357 شخصًا.

وأحصت أوروبا الأربعاء حتى ظهر اليوم، 185,130 وفاة من أصل 2,318,773 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 119,958 (2,076,546 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 69372 وفاة (1,411,279 إصابة)، وآسيا 20581 وفاة (734,260 إصابة) والشرق الأوسط 10887 وفاة (501,180 إصابة) وأفريقيا 5529 وفاة (203,457 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8648 إصابة).

وأُعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.